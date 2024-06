Bedum – Rond 14:05 uur werd de brandweer van Bedum opgeroepen voor een woningbrand aan de Vlijt. Bij aankomst zijn de brandweerlieden direct begonnen met bluswerkzaamheden.

Het is nog niet duidelijk wat er precies in brand heeft gestaan. De brandweer is momenteel bezig met het ventileren van de woning om de rook te verwijderen.

Foto's