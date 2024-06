Overlast door scooteraars, tips en hulp gezocht

Groningen – De laatste tijd maakt de politie zich zorgen over de overlast die in hun wijken veroorzaakt wordt door bestuurders van crossmotoren en scooterrijders. Zij scheuren met hoge snelheid door de straten door de hele Stad, maken veel lawaai en halen de gekste capriolen uit. Op grond van diverse meldingen, die de politie heeft binnengekregen, zijn de afgelopen weken drie crossmotoren in beslag genomen.

Bij het zien van de politie gaan deze bestuurders, vaak jongeren, er met hoge snelheid vandoor. ‘De achtervolging die dan ontstaat, gaat met hoge snelheid’, zegt Sipke Land, teamchef van ons basisteam.

‘Deze bestuurders nemen grote en onverantwoorde risico’s. Zij veroorzaken bovendien gevaar voor andere deelnemers in het verkeer. Wij zullen er alles aan doen om de eigenaren van deze crossmotoren en scooters te achterhalen’. Wij weten dat mensen soms weten wie de bestuurders van deze voertuigen zijn. Ook weten sommige Stadjers waar deze crossmotoren en/of scooters gestald worden.

Tips? Keihard nodig!

Sipke Land: ‘Wij willen deze nare vorm van overlast graag aanpakken. De hulp en informatie van onze wijkbewoners hebben we keihard nodig!’ Heb je informatie over de verantwoordelijken van deze overlast en weet je waar (een garagebox of schuur) deze voertuigen gestald worden? Bel dan naar de politie op 0900-8844 of naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000! Ook het meldformulier van de gemeente Groningen is een optie. Ook het melden naar de gemeente kan anoniem.

Foto's