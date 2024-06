Brief van RUG-medewerkers over ‘excessief politieoptreden’ gehoond door burgemeester: ‘Ik begrijp werkelijk niet waarom’

“Ik begrijp werkelijk niet waarom medewerkers van de universiteit het gisteren bewogen heeft om, zonder hoor en wederhoor toe te passen, een brief te schrijven zoals ze dat gisteren hebben gedaan.” Met deze woorden reageerde burgemeester Koen Schuiling woensdagmiddag op de open brief in DvhN, waarin verschillende RUG-medewerkers zich uitspreken tegen het geweld dat de politie gebruikte bij de beëindiging van de bezetting van een RUG-gebouw, een week geleden.

Tijdens een speciaal ingelaste raadsessie sprak Schuiling woensdagmiddag met een afvaardiging van de gemeenteraad over de gebeurtenissen van afgelopen woensdag.

Toen eindigde een grotendeels vreedzame protestactie van Pro-Palestijnse activisten in de (poging tot) bezetting van een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat. Agenten wisten niet te voorkomen dat een aantal activisten erin slaagde om binnen te komen, maar zetten buiten wel geweld in om te voorkomen dat meer activisten naar binnen zouden gaan. Ook nadat agenten zich toegang verschaften tot het pand, zagen agenten zich genoodzaakt zowel binnen als buiten geweld te gebruiken tegen de actievoerders. Dezelfde avond werd ook het Pro-Palestijnse tentenkamp op het Harmonieplein ontruimd.

Brief zorgt voor onbegrip bij burgemeester, reactie erop doet dat bij iemand op tribune

De beelden van de protestactie maanden de medewerkers van de universiteit dinsdag om een brief te sturen naar het Dagblad van het Noorden. Volgens de medewerkers ‘getuigen zowel de ervaringen van aanwezige medewerkers tijdens de demonstratie als de vele beelden die opgenomen werden tijdens de actie van het buitenproportionele geweld van de agenten’.

De uitspraken van de RUG-medewerkers in de brief stuitten burgemeester Schuiling duidelijk tegen de borst, zo bleek woensdagmiddag. “Als er agenten belaagd zijn, er dingen geroepen zijn, bespuugd zijn, dat er nog ergere dingen zijn gebeurd. Dan begrijp je, dat dat veel doet met mensen. Dan verkeert een agent in de wetenschap dat hij, van elk incident waarbij hij geweld heeft moeten gebruiken, melding moet maken en dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Ik geef het je te doen. Ik begrijp werkelijk niet waarom medewerkers van de universiteit het gisteren bewogen heeft om, zonder hoor en wederhoor toe te passen, een brief te schrijven zoals ze dat gisteren hebben gedaan.”

Op de publieke tribune van de raadszaal zaten een aantal van de activisten van afgelopen woensdag. Na de woorden van Schuiling klonk er twee keer een hard ‘Hoe durft u!’ van de publieke tribune. Voorzitter van dienst Elte Hillekens (raadslid GroenLinks) maande daarop meteen tot stilte richting de tribune.

Op de bres voor agenten, demonstranten ‘maken zelf een keuze door daar te zijn’

Enige tijd later in de sessie nam Schuiling het op voor de betrokken agenten, die de ontzetting van het pand woensdag uitvoerden. “Mijn beeld is, op basis van de beelden die ik heb gezien: agenten hebben, op een professionele manier, gedaan wat ze moesten doen: het pand ontruimen, zonder dat hun collega’s daarbij in gevaar werden gebracht. Met alle inzet om schade bij demonstranten zo klein mogelijk te houden. Maar als men zich dan vervolgens zelf in een situatie begeeft, als demonstrant, waarbij men in een gevaarlijke situatie komt, dan is dat buitengewoon beroerd. En soms ook heel pijnlijk, letterlijk. Maar dan is dat wel het resultaat van een keuze die men zelf maakt door daar te zijn.”

Schuiling stuurde dinsdag al een uitgebreid feitenrelaas naar de gemeenteraad over de gang van zaken tijdens de gepoogde bezetting, de ontruiming en de politie-inzet. De burgemeester ging daarin ook in op de ontruiming van het Pro-Palestijnse tentenkamp, dat dezelfde avond werd weggehaald door politie en gemeente.

Foto's