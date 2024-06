Jemson Lorenzo Bastiaan uit Leek is vermist

De 25 jarige Jemson Lorenzo Bastiaan is sinds zaterdag 8 juni 2024 vermist uit Leek. Hij is het laatst gezien in Leek. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Almere.

Hij is te herkennen aan het volgende: 1.70 lang, fors postuur, donkere huidskleur, kort zwart kroes haar met een kaal plekje bovenop, gouden platte ring om 1 van zijn pinken en bril met goudkleurig montuur. Hij had de volgende kleding aan: Grijs Nike-joggingpak met hoodie, bodywarmer donkerblauw of zwart van Parajumpers (met geel lusje aan de kraag) en droeg een zwarte muts.