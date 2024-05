🔴| Live: Opbouw 112Groningendag van start in Martiniplaza

Groningen – De voorbereidingen voor de jaarlijkse 112Groningendag zijn vanmorgen om 09:00 uur officieel van start gegaan in de Martiniplaza. Dit grootschalige evenement, dat bekend staat om zijn informatieve en interactieve benadering van veiligheid en hulpverlening, trekt jaarlijks duizenden bezoekers.

In de vroege ochtend verzamelden tientallen medewerkers en vrijwilligers zich om de stands, podia en demonstratiegebieden op te bouwen. De Martiniplaza, een van de grootste evenementenlocaties in Groningen, gonst inmiddels van de activiteit. Diverse hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigades, zijn druk bezig met het installeren van hun apparatuur en voertuigen.

“Het is altijd een hele operatie om alles op tijd klaar te hebben, maar dankzij een strak schema en een geweldig team verloopt de opbouw soepel,” zegt Marin Nuver en Robert v/d Veen, organisatoren van de 112Groningendag. “We willen dat alles perfect is voor de bezoekers, zodat ze op een interactieve manier kunnen leren over veiligheid en noodhulp.”

De 112Groningendag biedt een breed scala aan activiteiten, van demonstraties van reddingsoperaties tot workshops over EHBO en brandveiligheid. Daarnaast zijn er tal van informatiestanden waar bezoekers kennis kunnen maken met de nieuwste technologieën en methoden op het gebied van hulpverlening.

De officiële opening van de 112Groningendag vindt plaats op 1 juni om 10:00 uur. Voor meer informatie over het evenement en het volledige programma, bezoek de website van 112Groningen.

