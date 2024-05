Politie houdt tweetal aan in Leek

Leek – De politie heeft rondom de Pinksterfeesten in Leek afgelopen weekend meermaals handelend moeten optreden, met name om handhavers te ondersteunen. Er waren meerdere incidenten waarbij in totaal twee personen zijn aangehouden.

Een 21-jarige man uit Zuidhorn is aangehouden op verdenking van zijn betrokkenheid bij een conflict, dat zich zondagnacht rond 03:00 uur afspeelde aan de Tolberterstraat in Leek. Hij is inmiddels weer op vrije voeten.

Een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden omdat hij zondagnacht rond 00.50 uur aan De Tip in Leek iemand onzedelijk zou hebben betast. Ook deze man zit niet meer vast. Bron. RTVNoord.nl

Foto's