Groningen – Op de Aweg in Groningen is rond 01.15 uur een conflict geweest tussen meerdere personen, waarbij mogelijk ook gestoken is.

Een persoon is hierbij gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wat daaraan vooraf is gegaan. Nader info ontbreekt. 2e Pinksterdag volgt meer info.

