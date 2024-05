Groningen – Zondagmiddag kwam er een melding van een ongeluk op de kruising van de Verlengde Visserstraat en de Kraneweg.

Bij het ongeval is een fietser in botsing gekomen met een scooter. De fietser is bij het ongeluk gewond geraakt.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend.

Foto's