Zevenhuizen – Zondagavond kwam er een melding van een ongeval op de Oudestreek in Groningen, daarbij is een auto tegen een boom gebotst.

Ter plaatse was de schade groot. De bestuurder is bij het ongeval gewond geraak en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De weg was tijdens het incident afgesloten. Het voertuig moet worden afgesleept door een berger. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Video.

Foto's

Video

