Politie, via X

Veendam – De politie zoekt de 80-jarige zoekt Thedo Pater uit Veendam. Hij is sinds donderdag 11 april vermist. Hij is voor het laatst gezien aan de Sarastraat in Veendam en droeg toen een muts, groen zwarte jas en een zwarte spijkerbroek. Hij heeft kort haar.

Ze maken hun zorgen om de vermissing van Thedo. Heeft u hem gezien? Weet u waar Thedo is? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Meer info:

Lengte:165cm, Haar: Kort haar, Geslacht: Man

