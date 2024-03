Politie aan de deur of toch een fraudeur?

Groningen – Afgelopen vrijdag waarschuwde de politie voor opnieuw toenemende meldingen van bankhelpdeskfraude. Een variant die we daarop zien is dat de criminelen zich voordoen als iemand van de politie, zonder dat ze het uniform dragen. Een zogenaamde agent komt de pinpas ophalen, omdat er mee gefraudeerd zou zijn.



Ook zien we dat mensen hun sieraden afgegeven, omdat de politie aan zou geven dat er verderop is ingebroken en we zouden willen voorkomen dat dit opnieuw gebeurt.

Let op, de politie gaat niet op deze manier te werk. Als ze al bij u aan de deur komen kunnen ze hun altijd legitimeren. Vraag hierom als u twijfelt. Vraagt iemand naar uw spullen? En kan diegene zich niet legitimeren met een politiedocument? Doe dan de deur dicht en bel 112.

Foto's