Nieuwe foto ontsnapte tbs’er levert nog niet de gouden tip op

Groningen – Het Openbaar Ministerie heeft nog niet de gouden tip ontvangen in de zaak van de 33-jarige vermiste tbs’er. Dat laat het OM woensdagavond weten.

In de uitzending van Opsporing Verzocht op NPO 2 werd dinsdagavond een nieuwe foto van de man getoond. Volgens het OM kwamen er na de uitzending ruim dertig tips binnen, maar de gouden tip zat hier niet tussen. Vorige week woensdag schakelde de politie de hulp in van het publiek. Sindsdien zijn er ruim 150 tips binnengekomen. Dit heeft nog niet geleid in de aanhouding van de man.

De 33-jarige tbs’er ging er twee weken geleden vandoor tijdens een begeleid verlof. Hij verbleef in de Van Mesdagkliniek en werd op 7 februari voor het laatst gezien bij het Sterrebos. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De man, Mouloud M, is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij heeft donker, kort, opgeschoren haar, een snor en een klein baardje. Mensen die man gezien hebben wordt gevraagd om hem niet zelf te benaderen maar om direct 112 te bellen.

Meer informatie vind je op de website van de politie.

