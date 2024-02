Meer dan 150 tips binnen over ontsnapte TBS’er, hij is nog spoorloos

Groningen – De oproep van de politie om uit te kijken naar tbs’er Mouloud M, die ruim een week geleden verdween tijdens een begeleid verlof uit de Van Mesdagkliniek, heeft inmiddels meer dan 150 tips opgeleverd.

Dat liet het OM vrijdagmiddag weten aan RTV Noord. Het OM weet nog niet of de tips gaan leiden naar de aanhouding van M.

De politie deed afgelopen woensdagavond een dringende oproep aan het publiek om mee te helpen bij de zoektocht naar M. De afgelopen week is man en macht naar M. gezocht, maar zonder resultaat. De tbs’er werd behandeld in de Van Mesdagkliniek in Stad en liep ruim een week geleden weg van zijn hulpverlener tijdens een begeleid verlof.

Mezlay heeft een licht getinte huidskleur en is ongeveer 1.90 meter lang. Hij heeft kort, donker, opgeschoren haar, een snor en baardgroei. De man heeft een tenger postuur en is gekleed in een donkerblauwe jas en een donkerblauwe spijkerbroek. De politie drukt mensen op het hart de man niet te benaderen, maar 112 te bellen. Wie weet waar Mezlay verblijft, kan gratis bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070.

Foto's