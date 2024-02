Bankhelpdeskfraude: Man(73) uit Westerkwartier de dupe

Westerkwartier / Den Haag – Een 73-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is op maandag 20 november slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. De volgende dag pint een man geld van een rekening waar het slachtoffer geld naar heeft overgemaakt. Herkent u deze verdachte?

Het slachtoffer wordt op maandagavond 20 november gebeld door iemand die zich voordoet als een bankmedewerker van de KNAB met de mededeling dat criminelen bezig zouden zijn met geld van zijn rekening te halen. Het geld moest worden veiliggesteld en naar meerdere rekeningen worden overgemaakt. Het gaat om een aanzienlijk groot bedrag.

Enkele uren later wordt op dinsdag 21 november om ongeveer 01:50 uur meerdere keren geld van één van de rekeningen gepind waar het slachtoffer zijn geld naar had overgemaakt. Op het Kerkplein in Den Haag wordt door de verdachte meerdere keren geld gepind van die rekening.

Het signalement van de verdachte:

– een persoon met een licht getinte huid

– met zwarte haar met een beetje krul

– een zwarte volle baard met snor

– volle lippen en iets afstaande oren

– hij droeg een zwarte Moncler jas, een witte broek en sportschoenen

Herkent u de verdachte die op het Kerkplein in Den Haag geld pint van het slachtoffer? Tip dan via het tipformulier of bel ons via de opsporingstiplijn 0800-6070. Meld je het liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Let op: word je gebeld door zogenaamd een medewerker van de bank die zegt dat je geld niet veilig is? En die je wil helpen om je geld veilig te stellen? Of je wil helpen door op afstand op je computer mee te kijken? Hang dan direct op! Dit is bankhelpdeskfraude. Een bank zal nooit vragen naar je bankgegevens en ook nooit ongevraagd bij je thuis langskomen. Deze vorm van fraude kan iedereen overkomen. Waarschuw je ouders en grootouders waar nodig.

Foto's