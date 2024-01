Winschoten – De brandweer van Winschoten is vanavond uitgerukt voor een prioriteit 1 buitenbrand aan de Poortstraat in Winschoten.

Op dit moment is het onduidelijk wat er precies heeft gebrand. Naast de brandweer was er ook een ambulance ter plaatse. Eén persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De Poortstraat is door verkeersregelaars afgesloten voor alle verkeer.

Foto's