Zes klepstuwen opgezet vanwege hoge waterstand

Zuidlaardermeer / Winschoterdiep -Het blijft nat in het achterland en her en der lopen de waterstanden zelfs nog iets op. Vandaag worden daarom 6 klepstuwen opgezet, bij het Zuidlaardermeer en het Winschoterdiep, om de achterliggende gebieden te beschermen.

Daarnaast worden er langs het Tripscompagniesterdiep zandzakken gelegd in een laagte in de kade.

Water in kelders

We krijgen verschillende meldingen van water in de kelder, in tuinhuisjes en schuren. Dit is voor deze mensen ontzettend vervelend. De bodem is verzadigd en het regenwater dat daarop valt, stroomt naar het laagste punt. Hier kunnen wij nu echter weinig aan doen.

Is er een sloot in de buurt die overstroomt, dan is er mogelijk een duiker verstopt. In dat geval kunt u ons storingsnummer bellen.

Dieselmotoren draaien mee

Onze gemalen draaien volop. De oude dieselpompen bij gemaal Woudbloem en gemaal Duurswold ondersteunen daarbij. Onze collega’s zijn hier – in ploegen – continu aanwezig.

Bevers zoeken een droge plek

De beverinspecties langs het Drents Diep en de Hunze gaan deze dagen nog gewoon door. In meerdere teams kijken ze naar beverholen. De bevers zwemmen rond, op zoek naar een droge plek. We blijven daarom alert op holen en gaan te voet langs de waterkant.

Verwachting komende dagen

De afgelopen nacht was de spuibeurt zeer kort. De hoeveelheid water die we kwijt konden viel hierdoor tegen. Zoals het nu lijkt kunnen we de komende spuibeurten wel optimaal water spuien, waardoor de druk in het gebied iets af zal nemen. De waterstanden in de boezemkanalen zullen dan iets zakken, maar in het achterland zal dat wisselend zijn, omdat het water zich verplaatst.

Foto's