Onderdendam – Dinsdagavond om 22:45 uur is een fietser (man, 22 uit Baflo) tegen een betonblok op het fietspad aangereden op de Stadsweg in Onderdendam, hierdoor is hij gewond geraakt waarop 112 werd gebeld meldt de persvoorlichter van de politie aan 112Groningen.

De politie kwam ter ondersteuning. Slachtoffer is meegenomen naar ziekenhuis.

