Winsum: Totale leegverkoop in Winsum op zaterdag 20 september

Winsum – Zaterdag 20 september = TOTALE LEEGVERKOOP in Winsum! Kom jij ook?
Alles moet eruit – wij maken ruimte voor nieuwe voorraad!
-Tweedehands, demo én nieuwe e-bikes
-Meer dan 40 fietsen met voorwielmotor waar we mee willen stoppen
-Hoge kortingen + altijd garantie
-En nu éxtra leuk:
-Gratis kettingslot
-Gratis geel hesje
-Gratis bol chrysant 🌼
09:00 – 16:00 (bij drukte tot 17:00)
Het Aanleg 9C, Winsum – gratis parkeren bij Praxis
Op = Op! Ga toch fietsen bij De Boog E-Bikes!
Het aanleg 9c 9951SJ Winsum
[email protected]
06 44513180
Www.deboogebikes.nl
Fietsje huren? Dat kan ook voor groepen tot 40 personen.
Www.fietsverhuurwinsum.nl.
Ben je toch nieuwsgierig geworden en wil je op een andere dag komen neem dan telefonisch contact op.
06 44513180
[email protected]